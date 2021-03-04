Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ. ВIДЕО

Останнім часом Родіон Гайсинський став власником десятка харківських ринків. Низкою активів обзавелася також його мати, 50-річна Оксана Гайсинська, яка тепер володіє торговими і розважальними центрами, історичними будівлями, кафе і ресторанами в центрі Харкова. Примноження бізнесу Гайсинських збіглося за часом з погіршенням здоров'я ексмера Харкова Геннадія Кернеса - цивільного чоловіка Оксани Гайсинської. А після смерті Кернеса наприкінці 2020-го в руках його спадкоємців сконцентрувалися десятки компаній.

За кілька тижнів досліджень майна і активів, які опинилися у власності Гайсинських за останній час, ми нарахували 66 000 квадратних метрів комерційної нерухомості і 26 гектарів землі в Харкові. Вартість цих активів сягає щонайменше 1,3 мільярда гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на slidstvo.info.

За життя Кернес мав кілька дружин. Утім, останні 20 років його пов'язували з однією жінкою - Оксаною Гайсинської. Вона є дочкою ексзаступника генерального прокурора України і колишнього прокурора Києва Юрія Гайсинського. Геннадій Кернес часто викладав фотографії з нею в соцмережах. У Оксани є син від попереднього шлюбу Родіон, якого Кернес фактично виховував з дитинства і вважав своїм сином. Проте ні Родіона, ні Оксану Гайсинську ексмер ніколи не вказував у своїх деклараціях. Хоча мав, адже, очевидно, був пов'язаний з ними спільним побутом.





Остання подана Кернесом декларація була доволі скромною. Із нерухомості він вказав лише, що орендує 7-метрову кімнату та номер у харківському готелі "Національ" на 57 квадратів. Водночас він декларував з десяток коштовних годинників, майже сотню мільйонів гривень дивідендів та заощаджень.

Родіон Гайсинський відомий своїм світським життям. Медіа часто писали про його дорогі автомобілі та перегони на шаленій швидкості. Нині йому належить чорний позашляховик Mercedes-Benz G 63 AMG 2019 року випуску, більш відомий як "кубік". Ціна нового - від 200 000 доларів. Володіє пасинок Кернеса квартирою на 400 квадратів у сучасній багатоповерхівці в центрі Харкова. Така нерухомість, за нашими розрахунками, нині коштує майже 600 000 доларів.

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Нині Родіон Гайсинський є власником чи співвласником у майже тридцяти компаніях. Здебільшого цим фірмам належать землі і торгові площі на харківських ринках. Весь цей бізнес на нього переоформили у 2018-2020 роках.

Загалом це приблизно 25 гектарів землі і 42 600 квадратних метрів торгових площ. Найбільше земель і нерухомості структури Гайсинського сконцентрували на ринках "Центральний" та "Кінний".

Кілька тижнів тому Родіон Гайсинський став співвласником компанії "Паркінг+", яка спеціалізується на будівництві доріг і фігурує у низці кримінальних проваджень. За останні 10 років із "середнячка" вона перетворилася на справжнього тендерного фаворита, отримуючи від харківської влади підряди на десятки і сотні мільйонів гривень. Лише за 2019-2020 роки "Паркінг+" отримала замовлень на понад 1 мільярд гривень. А за весь час - приблизно 3 мільярди гривень.







У руках Оксани Гайсинської зосередилися вишуканіші бізнес-активи: офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе та ресторани.

До прикладу, їй належить так званий "Казковий будинок" - торгово-розважальний комплекс із ресторанами та квест-кімнатами площею понад 2000 квадратних метрів на території парку імені Максима Горького. Оксана Гайсинська віднедавна також володіє невеликою кав’ярнею Cafe Tory на території саду імені Тараса Шевченка. Також Оксані Гайсинській належить ресторан Nikas у самому центрі Харкова. Нещодавно стало відомо, що Гайсинській належить 350 квадратних метрів офісних приміщень у історичній будівлі Харкова на площі Павлівській. Ще фірмам Оксани Гайсинської належать будинки позаду Харківської облради та поряд із пам’ятником Олександру Пушкіну у центрі міста. Власницею цих приміщень Гайсинська стала вже після смерті Кернеса. Раніше ці будівлі були комунальною власністю. Крім того, Оксана Гайсинська володіє ще низкою бізнес-активів, серед яких торговий центр "Комільфо" на 3000 квадратів. Коли готувався цей матеріал, стало відомо, що Оксана Гайсинська стала власницею контрольного пакету харківського "7-го каналу".





















"За нашими підрахунками, землі і торгові площі, які належать Родіону Гайсинському, можуть коштувати приблизно 850 000 000 гривень. А комерційна нерухомість Оксани Гайсинської — ще 430 000 000 гривень. Отже, уся бізнесова нерухомість родини Кернеса станом на сьогодні може коштувати прибдизно 1,3 мільярда гривень. Реальні масштаби бізнес-імперії, яку залишив по собі Геннадій Кернес, наразі оцінити важко. Та навіть через кілька місяців після смерті багаторічного мера Харкова обриси його імперії стають чіткішими. Схоже, найближчим часом сім’я Гайсинських перетвориться чи не на найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Харкова. Але, окрім Гайсинських, є й інші спадкоємці - в ексмера залишилося двоє синів та дочка, які також можуть успадкувати цінне майно", - резюмує видання.