Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд не планує встановлювати ціни на продукти харчування або націнку на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в четвер.

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"Ми тільки стимулюватимемо або підтримуватимемо виробників, щоб збільшити пропозицію там, де є дефіцит, який призводить до стрибка цін", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд має непрямі інструменти, серед яких - діалог із мережами ритейлу, постачальниками і сільгоспвиробниками через Мінекономіки, а також стимулювання деяких виробників за допомогою держпрограми "5-7-9%".

Щодо зростання цін на курячі яйця через падіння їхнього виробництва в країні він повідомив, що уряд провів переговори про відновлення виробництва з ключовими виробниками цієї продукції, щоб вони дещо збільшили пропозицію через зростання попиту на неї перед великодніми святами.

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За словами Шмигаля, на збалансування обсягів виробництва яєць через Мінекономіки знадобиться два-три тижні.

Прем'єр зазначив, що непрямим інструментом регулювання цін на зернові, гречку й окремі групи продуктів є впровадження експортних квот і мит.