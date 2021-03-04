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Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль. ВIДЕО

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Уряд не планує встановлювати ціни на продукти харчування або націнку на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в четвер.

"Ми тільки стимулюватимемо або підтримуватимемо виробників, щоб збільшити пропозицію там, де є дефіцит, який призводить до стрибка цін", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд має непрямі інструменти, серед яких - діалог із мережами ритейлу, постачальниками і сільгоспвиробниками через Мінекономіки, а також стимулювання деяких виробників за допомогою держпрограми "5-7-9%".

Щодо зростання цін на курячі яйця через падіння їхнього виробництва в країні він повідомив, що уряд провів переговори про відновлення виробництва з ключовими виробниками цієї продукції, щоб вони дещо збільшили пропозицію через зростання попиту на неї перед великодніми святами.

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За словами Шмигаля, на збалансування обсягів виробництва яєць через Мінекономіки знадобиться два-три тижні.

Прем'єр зазначив, що непрямим інструментом регулювання цін на зернові, гречку й окремі групи продуктів є впровадження експортних квот і мит.

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Топ коментарі

  • Чинганчгук
    такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
  • VOLVO XC 70
    ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
  • Андрей 0c60192e
    Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
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