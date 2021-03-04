Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї. ВIДЕО

Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

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Йдеться про законопроєкти №4335 і №4335-1.

Рекомендований профільним комітетом законопроєкт №4335 набрав 88 голосів за необхідних 226. Альтернативний проєкт акта №4335-1 також не набрав необхідної кількості голосів (його підтримали 74 парламентарі).

Народні депутати також не підтримали рішення відправити законопроєкти на доопрацювання.

Що пропонував закон №4335. Документ визначає такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматичну вогнепальну зброю;

В - гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичну);

З - короткоствольну вогнепальну зброю;

D - довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю;

Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю.

Передбачено посвідчення власника зброї. У ньому будуть вказані категорії зброї, яку може придбати власник. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. Він буде містити відомості про власника та серійний номер зброї.

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Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни, які:

- не мають медичних протипоказань;

- не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку за злочинами, передбаченими розділами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особливої ​​частини Кримінального кодексу (крім реабілітованих);

- не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за низкою статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

У законі прописане обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Документ пропонує створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення.

Вводяться курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Закон визначає заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання придбання у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, успадкування, збереження та застосування такої зброї для захисту тощо.

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У документі прописані загальні принципи ведення спецобігу вогнепальної зброї й бойових припасів та діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Підкреслимо, глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський раніше уточнював, що в разі ухвалення закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.