Україна направила на аналіз ще 48 зразків від важких COVID-пацієнтів, щоб дізнатися наскільки поширений "британський" штам, - Ляшко. ВIДЕО

Україна направила на дослідження ще 48 зразків від пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківської області. Це покаже, наскільки поширений британський штам хвороби.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що вже виявлені два зразки британської мутації можуть вказувати на те, чому в регіоні відбулося зростання захворюваності на коронавірус.

За словами Ляшка, результати досліджень додаткових зразків за наявністю мутованого коронавірусу будуть відомі найближчими днями.

"Додатково в понеділок розпочався сиквенс ще 48 зразків, які були відібрані в Івано-Франківській області від тяжкохворих. Ми очікуємо на результати або в п'ятницю, або вже в понеділок. Це покаже, чи є мутації широко поширені чи ні", - Ляшко.

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