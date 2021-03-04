Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві. ВIДЕО
Про інцидент написав у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Конфлікт почався з того, що вагітна жінка припаркувала свій автомобіль із порушенням ПДР, на переконання одного з чоловіків. Той зробив їй зауваження, і на її захист став інший чоловік, який і розпочав бійку", - розповів Геращенко.
Заступник міністра зазначив, що відео потрапило в тренди соцмереж, і багато хто вимагав, щоб поліцейські знайшли і покарали того, хто почав бійку.
"І вінницька поліція це зробила дуже швидко. Але виявилося, що нападник і його жертва на той час, після проведення поліцією роз'яснювальної роботи, вже помирилися і стали майже друзями", - зазначив Геращенко.
На відео постраждалий чоловік каже, що у нього немає претензій до кривдника і називає те, що трапилося, "тренуванням".