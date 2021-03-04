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Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві. ВIДЕО

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Поліцейські розшукали вінничанина, що розмахував кулаками, але потерпілий відмовився писати заяву і на камеру назвав інцидент "тренуванням".

Про інцидент написав у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Конфлікт почався з того, що вагітна жінка припаркувала свій автомобіль із порушенням ПДР, на переконання одного з чоловіків. Той зробив їй зауваження, і на її захист став інший чоловік, який і розпочав бійку", - розповів Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що відео потрапило в тренди соцмереж, і багато хто вимагав, щоб поліцейські знайшли і покарали того, хто почав бійку.

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"І вінницька поліція це зробила дуже швидко. Але виявилося, що нападник і його жертва на той час, після проведення поліцією роз'яснювальної роботи, вже помирилися і стали майже друзями", - зазначив Геращенко.

На відео постраждалий чоловік каже, що у нього немає претензій до кривдника і називає те, що трапилося, "тренуванням".

Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві 01

Топ коментарі

  • fedjka - fedjka
    скажите ка пожалуйста - зачем тут нужно заявление избитого, разве факт не налицо, у вас что за законы такие..
  • Иван Шумейко
    Это Украина-тут логика нормальных стран не работает. Я вобще не понимаю зачем заявление жертвы если факт преступления налицо? В Украине очень много глупого нелогичного и и примативного. Украина в 19 веке живет. К сожалению. И большинство населения это устраивает
  • Петро Такой
    Тот быдляк бил главу осбб за замечание его козе.
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