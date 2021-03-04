Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов. ВIДЕО

Щонайменше ще в чотирьох областях - Закарпатській, Вінницькій, Миколаївській та Львівській - можуть ввести посилений карантин червоної зони - через збільшення випадків захворювання COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Що у нас викликає ще занепокоєння, особливо за рівнем госпіталізації? Це Вінницька область. Я сьогодні там був і міг на власні очі подивитися. У нас є занепокоєння з Миколаївської області. Львівська область - там за іншим показником, який перебуває в "помаранчевому" рівні. Водночас за завантаженням ліжок із киснем найбільший показник - у Закарпатській області (65%). Думаю, що відправлю когось із заступників на інспекцію в Закарпатську область. За динамікою вона найближче до того, щоб зайти в "червоний "рівень епідбезпеки", - сказав Степанов.

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