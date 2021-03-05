"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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"Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вів пікантне листування з ексвіце-спікером Ради Ігорем Калєтніком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Через плечо.
"Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, розглядає на засіданні Ради фото оголених дівчат. І це найлегше, з того, про що він листується з колишнім віцеспікером Ради, королем митниці Ігорем Калєтніком", - пише канал.