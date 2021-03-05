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"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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"Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вів пікантне листування з ексвіце-спікером Ради Ігорем Калєтніком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Через плечо.

"Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, розглядає на засіданні Ради фото оголених дівчат. І це найлегше, з того, про що він листується з колишнім віцеспікером Ради, королем митниці Ігорем Калєтніком", - пише канал.

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Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 01
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 02
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 03
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 04

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ещё один задрот.
    ЗеДятлы, это ВАШ избранник! "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817
  • Fantomas
    понабирали туда извращенцев и насильников зато новые лица типа "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 9898
  • Ан Мур
    Калетнік - це той бувший митарь, який фінансував комуняк симоненка?
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