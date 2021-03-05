У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засмучений зарплатами поліцейських в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

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"[У 2015 році патрульним поліцейським] оголосили зарплату в 10 тисяч. Це була непогана зарплата тоді. А зараз, виходить, знову: водій хлібовозки, з усією повагою, отримує більше за поліцейського. І ось це сумно. Розумієте? Ми створюємо, з одного боку, якийсь черговий орган боротьби з фінансовими злочинами: парламент проголосував - і відразу ж в законі записали, що вони повинні отримувати багато. Я за. НАБУ повинні отримувати багато. Я теж за. Але мені смішно, коли, умовно кажучи, офіцер , який отримує 60 тисяч, ловить рядового, який отримує вісім. Розумієте? Тут є якийсь дисбаланс", - сказав він.

Аваков також прокоментував збільшення бюджету МВС.

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"Коли ми подаємо відповідні зміни в парламент і говоримо:"Товариші, все-таки чесно один з одним поговорімо. Якщо ви хочете безпеку, якщо ви хочете реальну картину речей і ніякої корупції і всього іншого, і щоб якісна людина прийшла, щоб ці молоді хлопці залишалися тут, а не йшли, бо їм треба сім'ї годувати, піднімімо їм зарплату", - вони кажуть: "Як? Дивіться: МВС знову наростило свій бюджет. Ми створюємо поліцейську державу". А ми не створюємо поліцейську державу. Держава - це апарат, який забезпечує в тому числі безпеку", - зазначив міністр.