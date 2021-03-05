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Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі. ВIДЕО

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Десять відомих українців зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відбулося це в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

Серед учасників публічної вакцинації Руслана Лижичко, Олександр Педан, дворазовий чемпіон зі стронгмену Сергій Конюшок, телеведуча Наталя Мосейчук, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, лікарі Сергій Дубров, Олена Міхно, Віталій Соколов, Катерина Геля, Богдан Мельник.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    люди, которые очень известны в очень узком круге ограниченных людей...
  • Пацюк Олег
    Зупиніться. Так жодних запасів фіз. розчину не вистачить.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    они широко известны,в узких кругах.
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