Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі. ВIДЕО
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Десять відомих українців зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відбулося це в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".
Серед учасників публічної вакцинації Руслана Лижичко, Олександр Педан, дворазовий чемпіон зі стронгмену Сергій Конюшок, телеведуча Наталя Мосейчук, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, лікарі Сергій Дубров, Олена Міхно, Віталій Соколов, Катерина Геля, Богдан Мельник.