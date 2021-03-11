Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим триває операція угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

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Задля успішного виконання завдань підрозділи, що утримують позиції на півдні України, щодня вдосконалюють свої вміння та навички в ході проведення занять з бойової підготовки, тренувань та навчань.

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- Головною метою цих заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури, – наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, тренування відбуваються в умовах, наближених до бойових як вдень, так і вночі.

- Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.





