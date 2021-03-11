"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова. ВIДЕО
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Так звана "міністерка культури" окупованого Криму Арина Новосельська матом відреагувала на несправну техніку. Все це відбулося на нараді з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у Telegram провладний кримський сайт "Кримінформ".
Під час виступу так званого "глави Криму" Аксьонова, Новосельська перервала його фразою "Й#б твою мать, поставили, як мавпі".
На це маріонетка Кремля Аксьонов попросив "міністерку" заспокоїтися: "Арино Вадимівно, заспокойтеся, ви чого там? Що, зовсім чи що? Колеги, це що таке?".
"У мене машина відключилася, Сергію Валерійовичу", - сказала Новосельська і вибачилася перед учасниками засідання.
Аксьонов доручив так званому "віцепрем'єру Криму" провести службове розслідування