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"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова. ВIДЕО

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Так звана "міністерка культури" окупованого Криму Арина Новосельська матом відреагувала на несправну техніку. Все це відбулося на нараді з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у Telegram провладний кримський сайт "Кримінформ".

Під час виступу так званого "глави Криму" Аксьонова, Новосельська перервала його фразою "Й#б твою мать, поставили, як мавпі".

На це маріонетка Кремля Аксьонов попросив "міністерку" заспокоїтися: "Арино Вадимівно, заспокойтеся, ви чого там? Що, зовсім чи що? Колеги, це що таке?".

"У мене машина відключилася, Сергію Валерійовичу", - сказала Новосельська і вибачилася перед учасниками засідання.

Аксьонов доручив так званому "віцепрем'єру Криму" провести службове розслідування

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    аллё, это прачечная?!..
  • Оксана Евтухова
    здесь прекрасно все! особенно мыныстр культуры с куртуазными выражениями. все ж таки анекдот про прачечную бессмертен "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 8283
  • Прощай немытая раССея
    "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2545
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