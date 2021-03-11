Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу. ВIДЕО

Як втрачає вплив Андрій Єрмак, а разом з ним - і Володимир Зеленський? Чому так відбувається? Та які зміни через це очікують на ЗЕ-владу? Богдан Буткевич нещадно, але тонко препарує владну конструкцію у свіжому "Без цензури".

Що ближче дата виходу фільму-розслідування Bellingcat про злиття "вагнерівської спецоперації найближчим оточенням Зеленського, то більше хмар збирається над головою очільника Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Але влада не терпить вакууму, тож одразу ж знайшовся той, хто хоче і може цей вакуум собою заповнити. Мова тут про Сергія Льовочкіна, бо днями в Офісі президента в якості радника з'явилася дуже цікава людина - Віталій Ковальчук. І тут треба трошки нагадати про те, хто такі ці персонажі й чого від них можна чекати.

Як Льовочкін примудрився посилити свій вплив на Офіс президента Зеленського? І які амбіції має цей досвідчений і небезпечний гравець великої української політики?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"