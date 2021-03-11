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Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу. ВIДЕО

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Як втрачає вплив Андрій Єрмак, а разом з ним - і Володимир Зеленський? Чому так відбувається? Та які зміни через це очікують на ЗЕ-владу? Богдан Буткевич нещадно, але тонко препарує владну конструкцію у свіжому "Без цензури".

Що ближче дата виходу фільму-розслідування Bellingcat про злиття "вагнерівської спецоперації найближчим оточенням Зеленського, то більше хмар збирається над головою очільника Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Але влада не терпить вакууму, тож одразу ж знайшовся той, хто хоче і може цей вакуум собою заповнити. Мова тут про Сергія Льовочкіна, бо днями в Офісі президента в якості радника з'явилася дуже цікава людина - Віталій Ковальчук. І тут треба трошки нагадати про те, хто такі ці персонажі й чого від них можна чекати.

Як Льовочкін примудрився посилити свій вплив на Офіс президента Зеленського? І які амбіції має цей досвідчений і небезпечний гравець великої української політики?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ". 

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
  • bash171717
    Якщо пишуть вам про дупи
    про ділдо лайно і рот
    я ніколи не вагаюсь
    пише руський патріот!
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