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Міністр Ткаченко вакцинувався проти COVID-19: Вакцинація - це не зло, це для вашого здоров'я. ВIДЕО

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер вакцинувався проти COVID-19 в прямому ефірі в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про вакцинацію необхідно говорити як про необхідність, яка нам потрібна, щоб вільно пересуватися і ходити без масок. Щоб креативні індустрії і сфера культури почали знову оживати", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що країни, які вже завершують вакцинацію, повертаються до нормального життя.

"Іншого способу немає. Тому не вірте фейкам, що вакцинування - це зло. Вакцинація - це для вашого здоров'я", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

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Топ коментарі

  • belge
    Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

    Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
  • Олег Грель 78632cbc
    Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
  • Меркава
    Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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