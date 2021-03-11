Міністр Ткаченко вакцинувався проти COVID-19: Вакцинація - це не зло, це для вашого здоров'я. ВIДЕО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер вакцинувався проти COVID-19 в прямому ефірі в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Про вакцинацію необхідно говорити як про необхідність, яка нам потрібна, щоб вільно пересуватися і ходити без масок. Щоб креативні індустрії і сфера культури почали знову оживати", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що країни, які вже завершують вакцинацію, повертаються до нормального життя.

"Іншого способу немає. Тому не вірте фейкам, що вакцинування - це зло. Вакцинація - це для вашого здоров'я", - додав він.

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