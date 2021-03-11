Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко увечері 22 лютого та впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину та доньку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях. Це відбулося після того, як банкіра офіційно затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в розслідування "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

НАБУ посадило в "Борисполі" літак із Володимиром Яценком близько опівдня 22 лютого. Банкіра затримали і повезли в правоохоронні органи. А вже ввечері того дня від Яценка його цивільній дружині перейшли його корпоративні права в кількох компаніях.

Зокрема, йдеться про ТОВ "Фінтех бенд" — це та сама компанія, яка створювала "Монобанк".

За інформацією журналістів "Слідства.Інфо", Яценко переписав на цивільну дружину свою частку в цій компанії розміром 172 тисячі гривень. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 тисяч гривень в компанії "Естейт сіті" і частка в 162 тисячі гривень у компанії "Ейсі дісі процесінг".

Наступного дня, 23 лютого, на доньку Яценка, Ганну, теж перейшли великі активи у двох аграрних компаніях. Зокрема, доньці повністю перейшла компанія "Улянівка агро". А це 23 об’єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів. Того ж дня донька отримала від батька 90% компанії "Машівка агро альянс". Ганні Яценко перейшла частка компанії у розмірі 32,5 мільйони гривень. Варто зазначити, що у власності компанії ­— 28 об’єктів нерухомості, 2483 земельних ділянок і 64 автомобілі.

Це все відбувалося у той час, коли затриманий банкір перебував в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією журналістів, компанії переписувалися на підставі нотаріальної довіреності, яку Яценко підписав, ймовірно, напередодні затримання в "Борисполі".

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Журналістам вдалося відслідкувати ці реєстраційні дії через Єдиний державний реєстр Мін’юсту, оскільки цими активами володів до затримання безпосередньо підозрюваний банкір. Не виключено, що насправді на родичів Яценка перейшло більше активів.

Журналісти звернулися до Національного антикорупційного бюро, аби зрозуміти, як так сталося і хто в цьому винен? У пресслужбі нам відповіли, що детективи завчасно не ініціювали накладення тимчасового арешту на це майно через завантаженість та інші пріоритети.

"У зв’язку з можливим витоком інформації про погодження повідомлень про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчою групою в період з 22.02.2021 по 25.02.2021 проведені інші невідкладні процесуальні дії "…" З урахуванням вищевказаних обставин та необхідності розстановки пріоритетів у проведенні невідкладних слідчих дій в умовах обмеженості людських ресурсів, питання щодо накладення тимчасового арешту на майно підозрюваного не ініціювалося", — йдеться у відповіді НАБУ.

Водночас, у НАБУ повідомили, що їм вдалося арештувати майно, яке було безпосередньо у власності підозрюваного Яценка. Зокрема, йдеться про 8 житлових будинків, 2 квартири, 20 земельних ділянок, 6 автомобілів та 1 судно.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.