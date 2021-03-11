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РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов. ВIДЕО

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РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод" від 27 квітня 2010 року, а також дії 236 нардепів, які підтримали це рішення.

Про це в ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківські угоди ратифікували дуже швидко, через 4 дні після підписання. СБУ може порушити справу за статтею "державна зрада". Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці", - зазначив Данілов.

Серед іншого, Данілов назвав прізвище ексспікера Ради Володимира Литвина.

Секретар РНБО додав, що це рішення Ради відкрило дорогу до окупації Криму.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    прикольно!.. чИлавек, который со стороны Украины готовил те самые "Харьковские Угоды", и следовательно был одобрен Кремлем и допущен к секретам, это начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко при перЗеденте Зеленскам..
    и как вы думаете, что там СБУ накопает, если Баканов формально подчинен Демченко?!
    РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 3044
  • Харьков Сумской
    Данилов - очень яростный русофоб.
    На своём месте.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Як же ви заманали тупим піарчиком ні про шо.
    Нагадаю, - пісатєль "конституції Крима" готувавший анексію Портнов управляє у тебе судами.
    Фінансисти тероризму мертвечук з козаком сидять у ВР.
    Але ви "відкриваєте" тухлі, безперспективні справи просто для згадок у новинах.
    А портнови в сліпій зоні.
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