Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські встановили, що смерть дівчинки була насильницькою. Зараз вони розшукують підозрюваного в її вбивстві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"При візуальному огляді на тілі дитини виявлено видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення", - сказано в повідомленні поліції.

Кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення дівчинки, перекваліфікували в навмисне вбивство малолітньої дитини.

"Зараз вживаються всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного та обставин смерті дівчинки. Розслідування перебуває на контролі керівництва Національної поліції України та обласного главку поліції", - підкреслили правоохоронці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марія Борисова зникла 7 березня в с. Щасливе Херсонської області. Її тіло знайшли після 4 діб пошуків у сільськогосподарському приміщенні на території села.









