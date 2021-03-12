На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський. ВИДЕО

Угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет. Перед цим цю фуру пропустила українська митниця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Євген Плінський.

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"П'ятого березня, на посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет "МАС" виробництва ОАЕ.

2000 ящиків вартістю в Україні - 800 тис. $, в ЄС від 1.5-2 млн $.

Але дивує не те, що Закарпатська митниця їх випустила.

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Всім відомо що контролює її Пересоляк, сигарети там пруть цілодобово і від Рябікіна ми вже четвертий місяць чекаємо перемоги над цією монополією.

Але головне питання в іншому.

Як 4-те упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такої партії через Україну?

Чому не виявили вантаж в момент заходу через Одеську митницю?

Чому не поклали край логістиці з Одеси на Закарпатті?

Це ж чистої води їхня зона відповідальності.

До того ж в січні, керівник "К" СБУ Василь Малюк, завів у зону митного контролю 130 своїх бійців.

Навіщо?

Ритися в трусах і китайських туфлях поки поруч їдуть фури і контейнери з сигаретами?

Поки все видається саме так.

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О так, ще в СБУ займаються прослуховуванням журналістів, які підсвічують їхній Преміум Пакет.

Як ви зрозуміли, сигаретами займатися в СБУ нема коли", - розповів Плінський.