На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський. ВИДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Євген Плінський.
"П'ятого березня, на посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет "МАС" виробництва ОАЕ.
2000 ящиків вартістю в Україні - 800 тис. $, в ЄС від 1.5-2 млн $.
Але дивує не те, що Закарпатська митниця їх випустила.
Всім відомо що контролює її Пересоляк, сигарети там пруть цілодобово і від Рябікіна ми вже четвертий місяць чекаємо перемоги над цією монополією.
Але головне питання в іншому.
Як 4-те упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такої партії через Україну?
Чому не виявили вантаж в момент заходу через Одеську митницю?
Чому не поклали край логістиці з Одеси на Закарпатті?
Це ж чистої води їхня зона відповідальності.
До того ж в січні, керівник "К" СБУ Василь Малюк, завів у зону митного контролю 130 своїх бійців.
Навіщо?
Ритися в трусах і китайських туфлях поки поруч їдуть фури і контейнери з сигаретами?
Поки все видається саме так.
О так, ще в СБУ займаються прослуховуванням журналістів, які підсвічують їхній Преміум Пакет.
Як ви зрозуміли, сигаретами займатися в СБУ нема коли", - розповів Плінський.