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На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський. ВИДЕО

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Угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет. Перед цим цю фуру пропустила українська митниця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Євген Плінський.

"П'ятого березня, на посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет "МАС" виробництва ОАЕ.

2000 ящиків вартістю в Україні - 800 тис. $, в ЄС від 1.5-2 млн $.

Але дивує не те, що Закарпатська митниця їх випустила.

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Всім відомо що контролює її Пересоляк, сигарети там пруть цілодобово і від Рябікіна ми вже четвертий місяць чекаємо перемоги над цією монополією.

Але головне питання в іншому.

Як 4-те упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такої партії через Україну?

Чому не виявили вантаж в момент заходу через Одеську митницю?

Чому не поклали край логістиці з Одеси на Закарпатті?

Це ж чистої води їхня зона відповідальності.

До того ж в січні, керівник "К" СБУ Василь Малюк, завів у зону митного контролю 130 своїх бійців.

Навіщо?

Ритися в трусах і китайських туфлях поки поруч їдуть фури і контейнери з сигаретами?

Поки все видається саме так.

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О так, ще в СБУ займаються прослуховуванням журналістів, які підсвічують їхній Преміум Пакет.

Як ви зрозуміли, сигаретами займатися в СБУ нема коли", - розповів Плінський.

На посту Тиса угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління К СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський 01

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
    Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
  • Ksenia VB
    СБУ і відправило.
    Как, как....
  • Система Станиславского
    потому что управление "К" это главный контрабандист
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