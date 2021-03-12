"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ. ВIДЕО

Ведучий білоруського телеканалу СТВ Григорій Азаренка підготував спеціальний випуск своєї авторської програми "Таємні пружини політики 2.0" і присвятив її Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис спецвипуску опублікував журналіст Денис Казанський.

"Відкрив для себе ТБ Білорусі", - написав Казанський у коментарі до відео.

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Ведучий програми Азаренка на записі, використовуючи тези кремлівської пропаганди, критикує дії України та українців.

"Вони перетворили квітучу країну на піратський бандеростан. Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють у європейські борделі мало не офіційно. Бідна, бідна наша Україно. Країна Гоголя і Булгакова, країна великих києво-печерських святих. Що з тобою зробили ці Гордони? Ви думаєте, що ви вибрали нового президента? Ні, вам призначили нового гауляйтера. Коміка і блазня, клоуна-кривляку, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії", - говорить пропагандист.

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