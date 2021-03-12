"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис спецвипуску опублікував журналіст Денис Казанський.
"Відкрив для себе ТБ Білорусі", - написав Казанський у коментарі до відео.
Ведучий програми Азаренка на записі, використовуючи тези кремлівської пропаганди, критикує дії України та українців.
"Вони перетворили квітучу країну на піратський бандеростан. Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють у європейські борделі мало не офіційно. Бідна, бідна наша Україно. Країна Гоголя і Булгакова, країна великих києво-печерських святих. Що з тобою зробили ці Гордони? Ви думаєте, що ви вибрали нового президента? Ні, вам призначили нового гауляйтера. Коміка і блазня, клоуна-кривляку, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії", - говорить пропагандист.