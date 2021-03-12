Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов. ВIДЕО
Про це він заявив під час презентації народним депутатам плану розвитку Повітряних сил-2035, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.
Він зазначив, що командування ВПС України розглядає надалі "з поглибленням відносин з країнами-партнерами" перехід на сучасний американський літак 5-го покоління F-35.
За словами Дроздова, протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу флоту основні зразки бойової техніки, яка зараз стоїть на озброєнні у льотчиків.
Командувач ВПС зазначив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння - він вважає, що для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.
"Загрози постають не перед Повітряними силами. Загрози стоять перед державою", - сказав він.