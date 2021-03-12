У лікарнях Києва перебуває рекордна кількість COVID-пацієнтів від початку пандемії, - Кличко. ВIДЕО
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Сьогодні в столичних лікарнях перебуває рекордна кількість хворих COVID-19 з початку пандемії коронавірусу.
Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу в Києві підтвердили 896 нових випадків коронавірусу. При цьому 129 пацієнтів були госпіталізовані. Зараз в лікарнях столиці проходять лікування 2548 пацієнтів з COVID, з яких 1689 - у важкому стані.
"Як ми бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в наших столичних лікарнях найбільша кількість хворих з початку пандемії. В тому числі і тих, хто у важкому стані і потребує кисневої підтримки. Це дуже тривожна тенденція", - заявив Кличко.
За його словами, кисневу підтримку отримують 1978 осіб, до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) підключені 38 хворих.