Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців. ВIДЕО

Кому найбільше дісталося від РНБО? Що передбачають нові санкції? Хто отримає на горіхи за майже забуті Харківські угоди? Марина Данилюк-Ярмолаева розбирає результати засідання Ради нацбезпеки.

СБУ проводить масштабні обшуки у Медведчука, Радбез продовжує санкції проти російських банків, а Олексій Данілов анонсує нові санкції на наступному засіданні.

Але справжнє свято навіть не в цьому. РНБО доручила Службі безпеки проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.

Тоді за Харківські угоди голосували Рінат Ахметов, Андрій Деркач (який зараз під санкціями Сполучених Штатів і прямо названий російським агентом впливу), Василь Хмельницький, соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця та інші тодішні депутати від Партії регіонів й інших фракцій.

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Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $ 100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.