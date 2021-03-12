Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко. ВIДЕО

У грудні 2020 року сім'я Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія, за 60 мільйонів франків, або 1,8 мільярда гривень, для сина олігарха - Даміра Ахметова.

Про це йдеться в заяві екснардепа Сергія Лещенка на YouTube і на сторінках видання "Kyiv Post".

За даними Лещенка, старший син Ахметова Дамір 7 грудня 2020 року придбав нерухомість на березі Женевського озера, в селі Везена (Vésenaz), за 60 мільйонів швейцарських франків.

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Дамір Ахметов купив у Везені дві будівлі – розкішну віллу і будинок поменше по сусідству, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Продавцем був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, який народився у Саудівській Аравії. Він входить у список 100 найвпливовіших арабів світу і є співвласником імперії TAG і команди McLaren Formula One.

32-річний Дамір – старший син Ріната Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії.

Дамір Ахметов є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька, ДТЕК і Метінвест. Він ніколи не вів бізнес самостійно і брав участь лише в управлінні компаніями свого батька.

Віллою у Швейцарії за 60 мільйонів франків чи 64 мільйони доларів сім'я Ахметова поповнила і так не бідну колекцію іноземної нерухомості.

Вілла Даміра Ахметова у Везені міститься на "приватній вулиці" і під охороною.

Лещенко, який є членом наглядової ради "Укрзалізниці", заявив, що "2 мільярди гривень – це гроші, які цей клан (Ахметова) вивів і цей клан мав би заплатити Українській залізниці".

Він уточнив, що у 2020 році "Укрзалізниця" отримає збитки через те, що деякі олігархи, зокрема Ахметов, "не сплачують справедливі тарифи за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість".

Лещенко пояснив: Ахметов транспортує залізну руду в порти залізницею, з портів відправляє її за кордон. Однак кожна тонна перевозиться з 19% збитком для "Укрзалізниці".

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У Польщі тариф збільшується у 2,5 раза, у Словаччині – у понад 4 рази в порівнянні з Україною. А "Укрзалізниця" щорічно втрачає в цілому 8 мільярдів гривень (приблизно 288 мільйонів доларів) через невиправдано низькі тарифи на транспортування залізної руди.

При цьому будь-яка спроба Міністерства інфраструктури збільшити тарифи на перевезення для експортерів залізної руди була заблокована металургійним лобі на чолі з людьми Ахметова, наголосив Лещенко.

"Forbes" оцінює статки Ріната Ахметова у 7,6 мільярда доларів. За межами України в Ахметова-старшого немає значного бізнесу. Однак у нього є цінні придбання за кордоном.

У 2007 році український мільярдер купив найдорожчу квартиру у світі, зайнявши три поверхи житлового комплексу "One Hyde Park" у Лондоні. Він заплатив за неї 220 мільйонів доларів, а потім ще щонайменше 60 мільйонів доларів на її меблювання.

У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Він заплатив 200 мільйонів євро за віллу "Les Cedres" виробнику алкогольних напоїв Campari Group.

В Ахметова також є розкішний будинок на французькому гірськолижному курорті Куршевель, у найпрестижнішому районі, на висоті 1850 метрів.