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Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко. ВIДЕО

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У грудні 2020 року сім'я Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія, за 60 мільйонів франків, або 1,8 мільярда гривень, для сина олігарха - Даміра Ахметова.

Про це йдеться в заяві екснардепа Сергія Лещенка на YouTube і на сторінках видання "Kyiv Post".

За даними Лещенка, старший син Ахметова Дамір 7 грудня 2020 року придбав нерухомість на березі Женевського озера, в селі Везена (Vésenaz), за 60 мільйонів швейцарських франків.

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Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 01
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 02

Дамір Ахметов купив у Везені дві будівлі – розкішну віллу і будинок поменше по сусідству, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Продавцем був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, який народився у Саудівській Аравії. Він входить у список 100 найвпливовіших арабів світу і є співвласником імперії TAG і команди McLaren Formula One.

32-річний Дамір – старший син Ріната Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії.

Дамір Ахметов є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька, ДТЕК і Метінвест. Він ніколи не вів бізнес самостійно і брав участь лише в управлінні компаніями свого батька.

Віллою у Швейцарії за 60 мільйонів франків чи 64 мільйони доларів сім'я Ахметова поповнила і так не бідну колекцію іноземної нерухомості.

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 03

Вілла Даміра Ахметова у Везені міститься на "приватній вулиці" і під охороною.

Лещенко, який є членом наглядової ради "Укрзалізниці", заявив, що "2 мільярди гривень – це гроші, які цей клан (Ахметова) вивів і цей клан мав би заплатити Українській залізниці".

Він уточнив, що у 2020 році "Укрзалізниця" отримає збитки через те, що деякі олігархи, зокрема Ахметов, "не сплачують справедливі тарифи за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість".

Лещенко пояснив: Ахметов транспортує залізну руду в порти залізницею, з портів відправляє її за кордон. Однак кожна тонна перевозиться з 19% збитком для "Укрзалізниці".

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У Польщі тариф збільшується у 2,5 раза, у Словаччині – у понад 4 рази в порівнянні з Україною. А "Укрзалізниця" щорічно втрачає в цілому 8 мільярдів гривень (приблизно 288 мільйонів доларів) через невиправдано низькі тарифи на транспортування залізної руди.

При цьому будь-яка спроба Міністерства інфраструктури збільшити тарифи на перевезення для експортерів залізної руди була заблокована металургійним лобі на чолі з людьми Ахметова, наголосив Лещенко.

"Forbes" оцінює статки Ріната Ахметова у 7,6 мільярда доларів. За межами України в Ахметова-старшого немає значного бізнесу. Однак у нього є цінні придбання за кордоном.

У 2007 році український мільярдер купив найдорожчу квартиру у світі, зайнявши три поверхи житлового комплексу "One Hyde Park" у Лондоні. Він заплатив за неї 220 мільйонів доларів, а потім ще щонайменше 60 мільйонів доларів на її меблювання.

У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Він заплатив 200 мільйонів євро за віллу "Les Cedres" виробнику алкогольних напоїв Campari Group.

В Ахметова також є розкішний будинок на французькому гірськолижному курорті Куршевель, у найпрестижнішому районі, на висоті 1850 метрів.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    "Зубожиння" в деле, ДТЭК в убытке, зарплаты заморожены, тарифы растут как сумасшедшие, зато в Швейцарии всё замечательно, цветёт и пахнет...
  • Біле Пальто
    Лещенко заздрить, що його квартира, куплена за гроші з рашки, менша.
  • Super Gut
    С железной дорогой еще копеечки. В ютубе есть свежее расследование журналистов по поводу того, как депутаты зеленского проваливают закон по которому ахметов должен был установить очистительные сооружения на свои говнопредприятия. Стоимость очистительных сооружений десятки миллиардов, но ахметову оказалось дешевле купить шлюх зеленского и не принять закон, чем бороться за чистоту воздуха в Украине
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