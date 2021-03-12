Коли вирішувалася доля Харківських угод Зеленський виступав перед Януковичем і Медведєвим, - Ар'єв. ВIДЕО
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з'ясовувати хто чим займався під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року. Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах", - написав Ар'єв.
Зеленський сам розповів про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів'я про язик і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 під Києвом", - зазначив Ар'єв.
Наступного дня Янукович з Медведєвим заявили про співпрацю в Чорноморському регіоні. Вона почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. РФ після цього почала нарощувати свій військовий контингент на півострові.