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Коли вирішувалася доля Харківських угод Зеленський виступав перед Януковичем і Медведєвим, - Ар'єв. ВIДЕО

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Під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року нинішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем і третім президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з'ясовувати хто чим займався під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року. Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах", - написав Ар'єв.

Зеленський сам розповів про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів'я про язик і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 під Києвом", - зазначив Ар'єв.

Наступного дня Янукович з Медведєвим заявили про співпрацю в Чорноморському регіоні. Вона почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. РФ після цього почала нарощувати свій військовий контингент на півострові.

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Топ коментарі

  • olele


    НепоганаТетяна@ian_tanya





    «Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності» каже @ZelenskyyUa WTF?!

    Ну, це, знаєте, виглядає, як бджоли проти меду чи клавіші проти роялю. Я навіть не знаю. Стільки брехні, як при зєльонкіних, в нас, по-моєму, ще не було

    Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 3296
  • olele
    Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 8275
  • Джура
    Міф 1: Медведчук розквітнув за Порошенка

    Реальність: Медведчук не наважився балотуватись до ВР у 2014 році і на місцевих виборах 2015 року. Народним депутатом він став лише після перемоги Зеленського, скориставшись перевиборами Верховної Ради влітку 2019 року.

    2013 рік - 270,5 млн дол - №62 у рейтингу журналу «Фокус»
    2018 рік - 55 млн дол - №90 у рейтингу журналу «Фокус»
    2020 рік - 1,2 млрд дол - №7 у рейтингу журналу «Фокус»

    Міф 2: Медведчук отримав контроль за трубопроводом завдяки Порошенку, мабуть вони бізнес-партнери.,

    Реальність: Саме з ініціативи Порошенка у 2014 році РНБО прийняла рішення повернути трубопровід у державну власність. А в 2015 році РНБО зобов'язала уряд створити структуру, яка буде керувати трубопроводом. Однак поки уряд Яценюк готувався, російський власник добився позитивного рішення у суді і продав трубопровід компаніям, пов'язаним з Медведчуком. Вводячи санкції проти Медведчука, навіть Зеленський спирається на рішення РНБО Порошенка.

    Міф 3: Зеленський ввів санкції проти Медведчука, а Порошенко не зміг.

    Реальність: За Порошенка у лютому 2019 року проти Медведчука було порушено кримінальну справу, але після зміни президентів її заморозили. Зі 100 компаній Медведчука Зеленський ввів санкції лише проти 2.

    Міф 4: За Порошенка Медведчук створив медіахолдинг

    Реальність: В останній рік перед виборами президента Медведчук купив на Козака 112 та Ньюсван, які одразу заблокували політиків, які підтримували Порошенка і почали лити чорний піар на нього. ЗІК Медведчук купив після перемоги Зеленського. Підраховано, що депутати партії Зеленського були на телеканалах Медведчука так само часто, як і депутати ОПЗЖ. А от депутатів ЄС туди не пускали.

    Міф 5: Порошенко запропонував Медведчуку займатися звільненням полонених.

    Реальність: З 2014 року Медведчука використовували для звільнення полонених та для неофіційних контактів з ворогом. На цю роль Медведчука запропонувала Ангела Меркель під час розмови голів держав 25 червня 2014 року. Медведчука перестали використовувати після того, як стало зрозуміло, що Путін більше нікого не відпустить.©
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