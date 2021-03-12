"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Galka
Нагадаємо, кількома годинами раніше під стінами Івано-Франківської ОДА вкотре зібралися прикарпатські підприємці, які вимагали або дозволити їм працювати у червоній зоні карантину, або заборонити роботу "Буковелю" та інших підприємств і закладів з великою кількістю людей.
Голова облдержадміністрації Андрій Бойчук пообіцяв розглянути вимоги підприємців на засіданні комісії ТЕБ і НС, проте зазначив – про послаблення карантинних вимог не може бути мови.
Згідно з рішенням комісії, в’їзд на територію Поляницької ТГ, на території якої і знаходиться туристичний комплекс, буде обмежений пише "Галка". Нові правила почнуть діяти з 00 годин 13 березня.
"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Туристи не зможуть його відвідати. Якщо ви турист, то ви маєте розуміти, що ви їдете не в "Буковель" – ви їдете у червону зону карантину, зону підвищеної небезпеки. Ми приймаємо таке вимушене рішення, і ймовірно воно не останнє. Адже червона зона, в якій ми знаходимося, розивається, і ми не бачимо тренду до її зниження. Представники малого бізнесу часто запитують, чому є така несправедливість: великі компанії працюють, а малі не повинні працювати? Зараз у Поляницькій ТГ працюють підрозділи поліції, а ми підкріпили їхню позицію рішенням комісії ТЕБ і НС. Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, який консолідував силовий блок, і це рішення зараз виконується", – наголосив Андрій Бойчук.
Головний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, що зараз потрібно діяти рішуче: "Рівень завантаженості ліжкомісць нині складає майже 82%. Закликаю всіх до розуміння тих обмежень, які ми вводимо".
"Станом на сьогодні у туристичному комплексі "Буковель" складено 51 адмінпротокол: на операторів підйомників, пункти прокату лижного обладнання. Будуть запроваджені додаткові блок-пости на території Поляницької ТГ. Можливість пересуватися безперешкодно, за дотримання карантинних вимог, буде лише у місцевих жителів або тих, хто має місце роботи у цьому населеному пункті", – розповів начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош.