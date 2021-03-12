"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд. ВIДЕО

Ввечері 12 березня на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС прийняли рішення закрити на карантин туристичний комплекс "Буковель" – обмежують в’їзд на територію Поляницької ТГ. Безперешкодно пересуватися зможуть лише місцеві жителі або особи, які там працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Galka

Нагадаємо, кількома годинами раніше під стінами Івано-Франківської ОДА вкотре зібралися прикарпатські підприємці, які вимагали або дозволити їм працювати у червоній зоні карантину, або заборонити роботу "Буковелю" та інших підприємств і закладів з великою кількістю людей.

Голова облдержадміністрації Андрій Бойчук пообіцяв розглянути вимоги підприємців на засіданні комісії ТЕБ і НС, проте зазначив – про послаблення карантинних вимог не може бути мови.

Згідно з рішенням комісії, в’їзд на територію Поляницької ТГ, на території якої і знаходиться туристичний комплекс, буде обмежений пише "Галка". Нові правила почнуть діяти з 00 годин 13 березня.

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"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Туристи не зможуть його відвідати. Якщо ви турист, то ви маєте розуміти, що ви їдете не в "Буковель" – ви їдете у червону зону карантину, зону підвищеної небезпеки. Ми приймаємо таке вимушене рішення, і ймовірно воно не останнє. Адже червона зона, в якій ми знаходимося, розивається, і ми не бачимо тренду до її зниження. Представники малого бізнесу часто запитують, чому є така несправедливість: великі компанії працюють, а малі не повинні працювати? Зараз у Поляницькій ТГ працюють підрозділи поліції, а ми підкріпили їхню позицію рішенням комісії ТЕБ і НС. Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, який консолідував силовий блок, і це рішення зараз виконується", – наголосив Андрій Бойчук.

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, що зараз потрібно діяти рішуче: "Рівень завантаженості ліжкомісць нині складає майже 82%. Закликаю всіх до розуміння тих обмежень, які ми вводимо".

"Станом на сьогодні у туристичному комплексі "Буковель" складено 51 адмінпротокол: на операторів підйомників, пункти прокату лижного обладнання. Будуть запроваджені додаткові блок-пости на території Поляницької ТГ. Можливість пересуватися безперешкодно, за дотримання карантинних вимог, буде лише у місцевих жителів або тих, хто має місце роботи у цьому населеному пункті", – розповів начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош.

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