Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Дім" акцентував глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.
Він переконаний, що до мирних переговорів щодо Донбасу треба залучити і нову адміністрацію США.
"Мені здається, що зараз настав момент Х, упродовж якого буде відповідь на питання - бути чи не бути. Якщо вдасться прийняти рішення, яке відкриє шлях до миру, ми аплодуватимемо. Якщо не вдасться, тоді ситуація затягнеться, але вона набуде зовсім іншого характеру, а саме: Україна не буде сидіти та мовчати", - заявив Кравчук.
Він зазначив, що Україна звертатиметься до лідерів європейських країн і США, до світової спільноти із закликом "натиснути на Росію усіма можливими способами, зокрема санкціями, дипломатичним тиском". А також вжити заходів, які змусять Росію виконувати міжнародні норми права.
"І тоді, думаю, ситуація буде для України позитивною, і ми поступово інтегруємо в Україну і неконтрольовані сьогодні райони Донбасу і Криму", - зауважив глава української делегації в ТКГ.