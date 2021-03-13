У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли. ВIДЕО

У Дніпрі ввечері в п'ятницю, 12 березня, на перетині вулиць Калинової та Путилівської 17-річний хлопець впав на асфальт і помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро оперативний". Відео моменту зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.

Трагедія сталася біля магазину "АТБ" приблизно о 17:30. Юнаку раптово стало зле, унаслідок чого він впав і помер. На місце події оперативно прибули співробітники швидкої допомоги. Хлопця доставили в лікарню ім. Мечникова в стані клінічної смерті. Лікарі зробили все можливе, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Батько хлопця зазначив, що його син не мав хронічних захворювань. Деталі інциденту встановлюються. Редакція висловлює родині загиблого свої співчуття.

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