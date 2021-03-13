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У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли. ВIДЕО

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У Дніпрі ввечері в п'ятницю, 12 березня, на перетині вулиць Калинової та Путилівської 17-річний хлопець впав на асфальт і помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро оперативний". Відео моменту зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.

Трагедія сталася біля магазину "АТБ" приблизно о 17:30. Юнаку раптово стало зле, унаслідок чого він впав і помер. На місце події оперативно прибули співробітники швидкої допомоги. Хлопця доставили в лікарню ім. Мечникова в стані клінічної смерті. Лікарі зробили все можливе, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Батько хлопця зазначив, що його син не мав хронічних захворювань. Деталі інциденту встановлюються. Редакція висловлює родині загиблого свої співчуття.

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Топ коментарі

  • Dmitriy FromRiDDer
    Вот она и жить, как миг, цените её и своих близких.
  • Максим Воронцов a6167232
    Бедный ребёнок.... Самые искренние соболезнования родным.... Вот так, на голом месте, ни с того ни с сего, без ранее известных заболеваний.... Беда.... В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли - Цензор.НЕТ 7899
  • bios22
    вся проблема даже не в том, что человек смертен, а в том, что часто внезапно смертен ...
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