Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

Президент зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення.

Про це розповів "Гордону" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Я думаю, що безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну зіграло дуже злий ... не можна сказати жарт ... стало підґрунтям для цього тяжкого злочину. Зайшла інформація, замість того, щоб дати їй об'єктивний аналіз, замість того, щоб дати їй об'єктивну оцінку, проаналізувати її ... Ну, для цього і потрібен професіонал у комітеті з розвідки. Замість того, щоб цією інформацією правильно розпорядиться - ні, була відразу, негайно дана команда скасування операції, яка призвела до надзвичайно тяжких наслідків. До надзвичайно тяжких", - заявив він.

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"І ось це не є якимось ексцесом виконавця, це абсолютно системний хід. Ми не знаємо зараз точно, хто саме телефонував до Білорусі. Ми можемо здогадуватися, коло підозрюваних доволі вузьке. Наше завдання, завдання народу України - для того, щоб влада, якщо вона дійсно захищає інтереси України, діяла професійно, щоб у нас ситуація в країні не розігрівалася, як це було в Сполучених Штатах у разі Вотергейту. Адже президент Ніксон був змушений піти достроково у відставку під загрозою імпічменту, бо він брехав, бо його впіймали на обмані. Замість того, щоб розслідувати скандал за участю спецслужб, він намагався покривати правопорушників. І це коштувало Ніксону посади. Так от, наше завдання зараз - щоб президент України, якщо він справді серйозно, якщо його партія дійсно серйозно захищають інтереси України, якщо це не гра під тиском Байдена, під тиском скандалу нашого вагнергейту, якщо це не гра вимушена, якщо це усвідомлені дії - то президент зобов'язаний припинити ховати голову в пісок, а виступити з цього приводу, взяти на себе відповідальність за цей провал, оскільки все це було в його кабінеті, все це результат його рішень, почати розслідування і встановити, хто саме з учасників цієї наради в його кабінеті телефонував до Білорусі, хто зрадник. Президент - а це його відповідальність - зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення. Тому ми маємо почути від держави реальні дії, а не слова", - акцентував журналіст.

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"Нам не просто потрібно, щоб сказали, хто це зробив. Ця людина мусить піти під суд і вона має отримати максимальний термін покарання, який тільки є в Україні. Ця людина має сидіти у в’язниці. Недостатньо просто їй сказати. Президент зобов'язаний провести розслідування. Це не опція, він зобов'язаний знайти зрадника і він зобов'язаний його максимально суворо покарати. Якщо він, звичайно, збирається бути президентом", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.