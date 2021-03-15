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У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. ВIДЕО

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У Черкасах місцева влада вирішила розгорнути на території міста тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, в першій міській лікарні - 8, в "третій" міській лікарні - 39.

"Ми прийняли рішення почати роботу тимчасового госпіталю для хворих на COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

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При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4168
  • aquarius580 459c2008
    А может просто сезонная пневмония ?
    Цифры-то ерундовые.
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