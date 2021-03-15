Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Як Офіс президента вустами Олексія Арестовича й далі бреше й дискредитує "вагнерівську" спецоперацію? Детальний розбір брехні і маніпуляцій.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує інтерв'ю радника глави Офісу президента близькому до ОПЗЖ інтернет-ресурсу і розбирає упирів та самозванців на атоми.

Як змінилися свідчення Олексія Арестовича про злив "вагнерівської" спецоперації? Чому Офіс президента так вперто і самовбивчо виправдовує "вагнергейт"? І що робитиме Андрій Єрмак після виходу фільму-розслідування Bellingcat?

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.