Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем. ВIДЕО

Одному з учасників забігу на лижах довелося впасти тричі, щоб дати Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, прийти першим.

Про це пише "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Змагання під назвою "Мінська лижня - 2021" відбулися 13 березня на олімпійській базі "Раубичі" неподалік білоруської столиці. На них перемогла команда Лукашенка, до складу якої входили його син Коля, особистий лікар Світлана Коношенко і дворазова чемпіонка світу з біатлону Людмила Калінчик. Олександру Лукашенку дісталася найвідповідальніша частина естафети - її фініш.

Суперники також були потужні: команди Адміністрації президента, апарату уряду, керуючий справами президента, парламенту і виконкомів областей.

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"Перемагати завжди важко. Тим більше, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей", - зізнався Лукашенко журналістам.

Те, що гонка справді була нелегкою, підтверджують падіння суперників - один з них тричі впав на фінішній лижні поруч з майбутнім переможцем. А Лукашенко намагався допомогти горе-лижнику порадами, як правильно триматися за лижні палиці.

Наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул первого" написав, що попри такі неймовірні падіння прямо на очах у Олександра Лукашенка, суперник заслуговує на "приз за волю до перемоги".

Водночас Лукашенко зізнався, що і сам мало не впав на фініші: "По свіжій трасі фінішуєш - різниця велика для лижника і відволікаєшся на трибуни. Ледве не впав там. Тому по-всякому буває".

Раніше Олександр Лукашенко вже перемагав у хокей. Його "Команда президента республіки Білорусь" - одинадцятикратний переможець змагань серед аматорів.

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