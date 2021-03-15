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"Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом. ВIДЕО

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У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницький LIVE, інцидент виник у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Миру. За словами очевидця, покупець, обурившись великою чергою, намагався вийти з неоплаченим тортом. Словесна перепалка з охоронцем закінчилася бійкою, внаслідок якої покупець зазнав травми голови.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    А что уже модно неоплачивать покупки ссылаясь на большую очередь?.. Это какой-то новый тренд?
  • Злий Грицько
    Я не захищаю охоронців, але, по перше, коли покупець пішов мимо каси з товаром то він вже не покупець, а ворюга (злочинець). Не маєш часу стояти в черзі, положи товар та виходь.
  • Порохобандерівець
    Просто справжній виборець Зеленського ніколи не купить рошенівського торта.

    А солоденького хочеться...
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