На Росію чекають нові санкції в разі відмови від мирного плану щодо Донбасу, - Арестович. ВIДЕО

Україна спільно з Францією і Німеччиною підготували новий план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо ж Росія відмовиться приймати цей документ, на неї чекає примус до дотримання міжнародних зобов'язань і, можливо, нові санкції.

Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ексклюзивному коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

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За словами Арестовича, російська сторона знає про цей план, оскільки Росія є учасником переговорів у Нормандському форматі. Однак, судячи з її заявами про те, що вона нібито не чула про план, РФ не хоче мати з ним справу.

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"Тоді Франція, Німеччина, Україна і все європейське співтовариство, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в Нормандському і Мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови. І тоді ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - зазначив Арестович.