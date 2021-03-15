На Росію чекають нові санкції в разі відмови від мирного плану щодо Донбасу, - Арестович. ВIДЕО
Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ексклюзивному коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, російська сторона знає про цей план, оскільки Росія є учасником переговорів у Нормандському форматі. Однак, судячи з її заявами про те, що вона нібито не чула про план, РФ не хоче мати з ним справу.
"Тоді Франція, Німеччина, Україна і все європейське співтовариство, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в Нормандському і Мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови. І тоді ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - зазначив Арестович.