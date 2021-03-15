Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов. ВIДЕО

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" карантину

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За словами чиновника, кількість хворих зростає, зокрема через поширення "британського" штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

"Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і вжити карантинні заходи", - сказав Степанов.

Читайте також: Міносвіти рекомендує школам і вишам піти в онлайн