Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну. ВIДЕО

Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на війні на Донбасі і зняв про неї короткометражку французькою мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Станом на 20:00 15 березня фільм "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine), опублікований на каналі LE GRAND JD в YouTube менше двох діб тому, набрав майже 640 тисяч переглядів.

LE GRAND JD нагадує, що війна на Донбасі - єдина, яка активно ведеться на Європейському континенті.

На початку фільму блогер розповідає про події в Україні під час Революції Гідності. Він згадує про мотивацію учасників протесту, які не погодилися з рішенням про відмову від євроінтеграції корумпованого президента Віктора Януковича, загиблих майданівців, втечу Януковича з "незадекларованої резиденції" Межигір'я.

Потім блогер пояснює, що після Революції Гідності півострів Крим був окупований Росією, і що світова спільнота не визнала його приєднання до РФ шляхом фейкового референдуму.

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Після цього LE GRAND JD описує початок війни на Донбасі, розповідає про збитий рейс Малазійських авіаліній MH17, а також застосування Росією проти України пропагандистських засобів. Блогер пояснює, як внаслідок Мінських переговорів на Донбасі з’явилася лінія розмежування, на якій досі ведуться бойові дії.

У фільмі показано, як LE GRAND JD приїжджає на лінію розмежування, одягає захисну екіпіровку і прямує до українських позицій. Українські військові демонструють блогеру, в яких умовах живуть, і розповідають про сутички з бойовиками. У фільмі згадується, що позиція, де проходять зйомки, існує з 2015 року.

LE GRAND JD згадує про український добровольчий рух і повідомляє, що за час війни загинули приблизно 13 тисяч людей, зокрема майже 3 тисячі цивільних. Також у фільмі показано контрольний пункт в'їзду-виїзду у Станиці Луганській, і як через нього переходять цивільні в бік окупованих територій.

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Фільм закінчується діалогом з мешканкою Донбасу на ім'я Лілія, яка розповідає про своє ставлення до війни і про те, як у 2014 році будинок її родини опинився на лінії розмежування, та видом на Майдан Незалежності, знятим з безпілотника.