У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО
Відео, де пенсіонери риються в сміттєвому баку, виклала група "Кривий Ріг онлайн" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув у найближчий сміттєвий бак", - підписали відео його автори.
Користувачі соцмережі шоковані побаченим:
- Справжня правда про додавання зарплат і пенсій, злидні, соромно що це Україна
- Краще б людям, які потребують, віддавали.
- А якщо людям нема за що купити продукти, що залишається робити? Всю пенсію віддали за тарифи ЖКГ, а жити за що? Довели людей до злиднів!
- Я вважаю, що той, хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поруч - дивитися боляче на це все.
- Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, при такій пенсії - це удача!
Нагадаємо, що в Києві жителі штурмували секондхенд. Покупці руками і ногами відштовхували один одного, щоб потрапити в приміщення в перший день завозу товару.