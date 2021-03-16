У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО

У Кривому Розі іодин з супермаркетів міста викинув на смітник прострочений товар. Продукти в сміттєвому баку побачили літні люди і почали вибирати їх.

Відео, де пенсіонери риються в сміттєвому баку, виклала група "Кривий Ріг онлайн" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув у найближчий сміттєвий бак", - підписали відео його автори.

Користувачі соцмережі шоковані побаченим:

- Справжня правда про додавання зарплат і пенсій, злидні, соромно що це Україна

- Краще б людям, які потребують, віддавали.

- А якщо людям нема за що купити продукти, що залишається робити? Всю пенсію віддали за тарифи ЖКГ, а жити за що? Довели людей до злиднів!

- Я вважаю, що той, хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поруч - дивитися боляче на це все.

- Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, при такій пенсії - це удача!

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