Російська "Новая газета" оприлюднила кадри хімічної атаки на їхню редакцію: "Це вже просто машина для вчинення терактів". ВIДЕО
Про це повідомляється на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.
"Вхід до будівлі, в якій розташовується, зокрема, і наша редакція, зазнав хімічної атаки. У приміщеннях стояв різкий хімічний запах, який відчували всі відвідувачі і співробітники газети, а також інших організацій, розташованих у будівлі", - йдеться в повідомленні.
Співробітники видання стверджують, що запахи дуже схожі на ті, що були помічені під час вивчення обставин нападу в липні 2017 року на будинок і машину журналістки "Новой газеты" Юлії Латиніної. Тоді майно журналістки окропили їдким газом невідомого складу, що має неприємний запах.
Пізніше, в мережі з'явилося відео, як біля редакції "Новой газеты" розсипали невідому речовину. Людина, одягнена у форму кур'єра, пустила її чи то із шини велосипеда (чи то із сумки) і повільно поїхала.
"Це вже просто машина для вчинення терактів: фальшивий кур'єр розпилює отруйний газ, контейнер з яким вмонтований у велосипед, прямо на вході до будівлі. Задум зрозумілий: на підошвах співробітники, які пройшли через пляму, рознесуть отруту по всіх поверхах. ... Уявіть, що такий "кур'єр" з розпилювачем отрути проведе своє виїзне обслуговування на масових заходах? На вулицях міста?" - зазначає видання.