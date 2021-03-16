Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень". ВIДЕО

"Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні обмеження, щоб запобігти потраплянню до "червоної зони" карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зараз, якщо подивитися на ті показники, які є в різних регіонах, доволі напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати, і, можливо, запровадити додаткові обмеження", - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що сьогодні вже є позитивний приклад у Львові, де мер Садовий ухвалив рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.

Читайте також: Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов