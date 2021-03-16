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Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень". ВIДЕО

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"Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні обмеження, щоб запобігти потраплянню до "червоної зони" карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз, якщо подивитися на ті показники, які є в різних регіонах, доволі напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати, і, можливо, запровадити додаткові обмеження", - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що сьогодні вже є позитивний приклад у Львові, де мер Садовий ухвалив рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.

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Топ коментарі

  • tamerlan
    В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
  • 5 копійок
    Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
  • Русский Алкаш
    Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
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    хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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