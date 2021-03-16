Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку. ВIДЕО
Що це означає для Ігоря Коломойського і, до речі, Володимира Зеленського? Дивіться у спецвипуску "Без цензури" від Богдана Буткевича по гарячих слідах резонансної новини.
Як Коломойський і компанія обкрадали вкладників свого ж банку, а потім виводили гроші за кордон і там "відбілювали"? Що за схеми працювали і яке покарання за них світить колишнім власникам і топменеджменту?
Детально про кримінальні справи і скандали навколо "Приватбанку" читайте у статті Юрія Бутусова "Венедіктова і Ситник підтвердили частину розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова: подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета"
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