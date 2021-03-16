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Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах. ВIДЕО

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Двоє мешканців готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор з номера, спустивши його на вулицю на пов'язаних простирадлах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один хлопець за допомогою імпровізованої мотузки, спускав телевізор через вікно третього поверху. Другий - ловив добуте. На заваді зловмисникам став випадковий свідок, який викликав поліцію і зняв спробу крадіжки на свій телефон.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Идеальные дебилы . Их с каждым днём всё больше .
  • Оберст Шмидт
    Не факт. Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 5562
    Вполне возможно, хотели ПРЯМОЙ посмотреть.
  • Злий Грицько
    Шо тут казати... Суспільство хворе, і дуже хворе...
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