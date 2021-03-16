Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах. ВIДЕО

Двоє мешканців готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор з номера, спустивши його на вулицю на пов'язаних простирадлах.