Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах. ВIДЕО
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Двоє мешканців готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор з номера, спустивши його на вулицю на пов'язаних простирадлах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один хлопець за допомогою імпровізованої мотузки, спускав телевізор через вікно третього поверху. Другий - ловив добуте. На заваді зловмисникам став випадковий свідок, який викликав поліцію і зняв спробу крадіжки на свій телефон.