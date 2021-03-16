"Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини. ВIДЕО

Кур'єра служби доставки, за яким патрульна поліція ганялася в столичному районі Березняки, так і не затримали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

"Водій мотоцикла - порушник ПДР. Він проїхав на червоний сигнал світлофора, ризикуючи потрапити під колеса автомобіля. Він міг померти, втратити здоров'я, криміналізувати другого учасника дорожнього руху ... Процес затримання міг спровокувати ДТП, і патрульні вирішили припинити переслідування. Вважаю це розумним рішенням", - написав Геращенко і опублікував відео, на якому зафіксовано порушення кур'єра.

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