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"Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини. ВIДЕО

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Кур'єра служби доставки, за яким патрульна поліція ганялася в столичному районі Березняки, так і не затримали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

"Водій мотоцикла - порушник ПДР. Він проїхав на червоний сигнал світлофора, ризикуючи потрапити під колеса автомобіля. Він міг померти, втратити здоров'я, криміналізувати другого учасника дорожнього руху ... Процес затримання міг спровокувати ДТП, і патрульні вирішили припинити переслідування. Вважаю це розумним рішенням", - написав Геращенко і опублікував відео, на якому зафіксовано порушення кур'єра.

Процес затримання міг спровокувати ДТП, - у МВС пояснили успішну втечу курєра на скутері від патрульної машини 01

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    то как они его прижимали было гораздо опаснее
  • Андрей Кайнаран
    Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
  • Стрелок
    скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
    а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
    на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
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