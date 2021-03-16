Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні в Шевченківському райсуді Києва мало відбутися засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Під час засідання сторона захисту мала клопотати про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який перебуває під вартою і для Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом. Однак Антоненка не доставили на засідання суду з СІЗО. Таким чином засідання суду і розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу не може відбутися з 9 березня, коли засідання не відбулося через неявку одного з присяжних.
У результаті учасники акції на підтримку підсудних, які зібралися під будівлею суду, рушили центральними вулицями Києва до Лук'янівського СІЗО, в якому утримують Антоненка.
Пізніше мітингувальники дійшли до Лук'янівського СІЗО. Вони палять димові шашки і фаєри. Кілька димових шашок закинули на територію СІЗО. Також учасники протесту озвучили в гучномовець свої вимоги. Тепер вони поставили гучну музику. Все це вони роблять, за їхніми словами, щоб Антоненко відчув їхню підтримку.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.