Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО
42 844203
У повітряний простір України на Сумщині залетів російський вертоліт Мі-8.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"О 14:05, в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі ІПТ № 452) в повітряний простір України залетів російський вертоліт "Мі-8", висота до 100 метрів, курс 90. Розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією ", - йдеться в повідомленні.