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Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО

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У повітряний простір України на Сумщині залетів російський вертоліт Мі-8.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram  повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"О 14:05, в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі ІПТ № 452) в повітряний простір України залетів російський вертоліт "Мі-8", висота до 100 метрів, курс 90. Розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Zemer
    А потому что в Украине ПВО - 95
  • 18c49ed2
    Т,е. об нарушении границы рашенским бортом все должны узнавать первыми от журналиста и видео в сети, а не от заявы МО и ноты МИДа на основе данных системы ПВО? Квартальная тупость так и прет.
  • Тупин Вова
    Проверяют суки готовность или провоцируют.
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