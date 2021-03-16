Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла". ВIДЕО
Про свою непричетність до створення фільму "Паломниця" Усик заявив по час відвідин Львова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Правда тут".
"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною, вона знімала фільм про Лавру. І я кажу: ні, слухайте, я не надто цього хочу - розмовляти з нею. Але ченці кажуть: Алексе, ну ніхто краще за тебе не розповість про Києво-Печерську Лавру, про печери, про святих, які там лежать, тому що ти там часто буваєш. Я кажу: ну добре, я згоден, я поговорив із нею. А вийшло, що вони зробили якесь кіно", - розповів Усик.
Він назвав те, що трапилося, елементом інформаційної війни.
"Коротше, я розумію, що саме це інформаційна війна, коли комусь погано, вони обманюють ... Я вже так задовбався мовчати і миритися, коли так чинять люди. Ну нічого, я помолився, Боженьці сказав спасибі за те, що у мене все добре, а люди просто обманюють, і все. І нехай це буде на їхній душі лежати", - додав Усик.
На кадрах із фільму Оксани Марченко "Паломниця" видно, що на Усику прикріплено мікрофон-петличку. Таким чином, боксер не міг не знати, що під час його "розмови" з Марченко ведеться відеозапис.