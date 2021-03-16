Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла". ВIДЕО

Боксер Олександр Усик стверджує, що не знімався у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" і що заяви про його участь у фільмі - елемент інформаційної війни. При цьому в кадрі поруч із Марченко він з мікрофоном-петличкою - а отже, не міг не знати, що при цьому знімають відео.

Про свою непричетність до створення фільму "Паломниця" Усик заявив по час відвідин Львова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Правда тут".

"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною, вона знімала фільм про Лавру. І я кажу: ні, слухайте, я не надто цього хочу - розмовляти з нею. Але ченці кажуть: Алексе, ну ніхто краще за тебе не розповість про Києво-Печерську Лавру, про печери, про святих, які там лежать, тому що ти там часто буваєш. Я кажу: ну добре, я згоден, я поговорив із нею. А вийшло, що вони зробили якесь кіно", - розповів Усик.

Він назвав те, що трапилося, елементом інформаційної війни.

"Коротше, я розумію, що саме це інформаційна війна, коли комусь погано, вони обманюють ... Я вже так задовбався мовчати і миритися, коли так чинять люди. Ну нічого, я помолився, Боженьці сказав спасибі за те, що у мене все добре, а люди просто обманюють, і все. І нехай це буде на їхній душі лежати", - додав Усик.

На кадрах із фільму Оксани Марченко "Паломниця" видно, що на Усику прикріплено мікрофон-петличку. Таким чином, боксер не міг не знати, що під час його "розмови" з Марченко ведеться відеозапис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям