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Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око. ВIДЕО

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Український снайпер на Донеччині застрелив двох окупантів і поранив ще одного в око.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бойове зіткнення, яке відбулося в березні 2021 року, російським пропагандистам розповів поранений донецький найманець. За його словами, снайпер убив одного окупанта, а коли підійшла група евакуації зробив ще один успішний постріл.

"Коли була отримана команда евакуювати двохсотого, відразу стався постріл. Мій товариш упав. Я бачив, як його куля увійшла в потилицю, в шолом. Це дуже сумно. І від нього пішла рикошетом ... Той момент я чітко так не пам'ятаю .. . я пам'ятаю чітко, як я вже повз по окопу ...", - розповів поранений найманець.

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  • Серый Вовк
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