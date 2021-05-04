Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко. ВIДЕО

Російському реперу Басті, який виступав в окупованому Криму, в центрі Києва намагалися нагадати, що Крим - це Україна, однак охорона співака напала на небайдужих чоловіків, які знімали це на відео.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram розповів активіст Сергій Стерненко з посиланням на слова очевидця.

"Охорона росіянина Басти намагалася побити українця, який питав у нього про Крим, а іншу людину змусила видаляти відео інциденту. Вчора Вакуленка помітили в київському ресторані "Мокко". Після того, як я про це написав, небайдужі громадяни прийшли туди, але отримали лише агресію. Все це зафіксовано на відео. Мені вдалося знайти автора відео, і він на правах анонімності (але за необхідності готовий свідчити в суді) розповів, що сталося", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, він встиг на вході перетнутися поглядами з Василем, який був всередині і повідомив йому, що "Василю, хочу нагадати вам що Крим - Україна! Крим український! Баста виступав в окупованому Криму!".

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"На цих словах до дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене. Василь у своєму оточенні робив нейтральний вигляд. Я пару разів ухильнувся від ударів молодиків і відступив, знімаючи. В цей же час ще одна людина (незнайомий мені до того, теж патріот, теж приїхав як я) знімала мої дії зі сторони. На відео показано, як я відступаю, а поки мене відтісняв той, що на відео, інша, частина молодиків побачила його, пішли до нього та, з його слів, заставили видалити його відео", - розповів очевидець.

Раніше повідомлялося, що російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав до Києва.

Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Незважаючи на скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт та 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.

31 серпня 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.