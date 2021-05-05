"У цій справі досі не поставлено крапку", - документальний фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди". ВIДЕО

Фільм Максима Каменєва, Наталії Гуменюк та Анни Цигимі - це нагадування про одну з найважливіших кримінальних справ в історії сучасної України, в якій на багато запитань слідство так і не дало відповіді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у фільмі "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" своїми спогадами і роздумами поділилися журналісти і друзі Георгія Гонгадзе, які багато років досліджували цю справу.

Читайте також: У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.