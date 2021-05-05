Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу. ВIДЕО

Під час виступу президента Ірландії Майкла Хіггінса в пам'ять про померлого ірландського актора Тома Хікі з очільником держави спробувало пограти щеня бернского зеннехунда на прізвисько Місніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gordonua.com, відео виступу було опубліковано пресслужбою Хіггінса - але якщо на YouTube-каналі Áras an Uachtaráin (офіційна резиденція президента Ірландії) 2 травня викладена "серйозна" версія, обрізана так, що щеняти не видно, то в ролику в Facebook, опублікованому наступного дня, "закадрове" спілкування президента і його пса показано крупним планом.

Собака прикушував господареві пальці, клав лапу на стегно і заривався носом у піджак - вимагав уваги. Хіггінс стиснув цуценяті лапу і погладив по голові, але виступу не перервав.

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