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Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу. ВIДЕО

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Під час виступу президента Ірландії Майкла Хіггінса в пам'ять про померлого ірландського актора Тома Хікі з очільником держави спробувало пограти щеня бернского зеннехунда на прізвисько Місніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gordonua.com, відео виступу було опубліковано пресслужбою Хіггінса - але якщо на YouTube-каналі Áras an Uachtaráin (офіційна резиденція президента Ірландії) 2 травня викладена "серйозна" версія, обрізана так, що щеняти не видно, то в ролику в Facebook, опублікованому наступного дня, "закадрове" спілкування президента і його пса показано крупним планом.

Собака прикушував господареві пальці, клав лапу на стегно і заривався носом у піджак - вимагав уваги. Хіггінс стиснув цуценяті лапу і погладив по голові, але виступу не перервав.

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Топ коментарі

  • Алекс S. Pоман
    Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
  • Welt Schmerz
    Зуя собі цуценя! о_О

    А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
  • Myroslav Hrabovsky
    Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
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