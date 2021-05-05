"Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою. ВIДЕО
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Російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з безпілотників дитячі іграшки, начинені вибухівкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, одну з таких мін вдалося знешкодити українським війнам. Вибухівка була закладена в невеликий дитячий програвач.
"Коли його смикнули сапери - пролунав вибух. Зверніть увагу - це звичайний музичний програвач. Пластмасовий. Цивільний. Будь-яка людина, що проходить повз, могла його підняти. Дитина однозначно б його підняла. Це по-іншому, окрім як бажання вбити, просто вбити, не назвеш", - каже боєць ЗСУ В'ячеслав.