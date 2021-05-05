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"Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою. ВIДЕО

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Російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з безпілотників дитячі іграшки, начинені вибухівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, одну з таких мін вдалося знешкодити українським війнам. Вибухівка була закладена в невеликий дитячий програвач.

"Коли його смикнули сапери - пролунав вибух. Зверніть увагу - це звичайний музичний програвач. Пластмасовий. Цивільний. Будь-яка людина, що проходить повз, могла його підняти. Дитина однозначно б його підняла. Це по-іншому, окрім як бажання вбити, просто вбити, не назвеш", - каже боєць ЗСУ В'ячеслав.

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Топ коментарі

  • Alexander Savely
    "Меня вот какой вопрос интересует. На военных заводах в России, на сборке работают в основном женщины. Что чувствует такая МАМА, когда закладывает взрывчатку в детскую игрушку?"(с) http://www.expertiza.lv/expertiza.phtml?id=107
  • Ex Donchanin
    Кажуть що так робили німці під Леніградом

    Если честно, то я в этом очень сомневаюсь. Больше похоже на советскую пропаганду.
  • Uzer Uzer
    Надо просто отвести войска. В турборежиме.
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