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Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда. ВIДЕО

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Що не так зі знаменитим Дудьом? Чому він разом із "Ехом Москви" і начебто ліберальним "Дождьом" – ще один продукт російської пропаганди, просто трохи іншого штибу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро і безкомпромісно розбирає, як російська пропаганда працює на різних рівнях, щоб не пропустити так званих російських лібералів усіх мастей і молодше покоління.

Чому ми про це говоримо? Якщо ви пропустили, то в розпал травневих вихідних 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн ​​підписників Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) заявив, що з його інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем вирізали розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору і те, що Україна зараз воює з Росією.

Хто такий EeOneGuy? Іван Рудський родом з України, з села Ганнівка, що в Дніпропетровській області. Закінчив гімназію в Кривому Розі, навчався в Дніпропетровському університеті, але кинув навчання і переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Однак уже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя. Дуже популярний серед російськомовної аудиторії.

Так от, після того, як Рудський заявив про шматок вирізаного інтерв'ю, сам Дудь назвав цей шмат нецікавим, а соцмережами пронісся шквал шоку й обурення, мовляв, як так, Дудь же молодий ліберал.

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👉 Так от, в чому полягають неочевидні небезпеки Дудя і йому подібних?

👉 Чому Дудь - це щупальце російського інформаційного впливу на мізки українців?

👉 Як "Ехо Москви" (і не тільки воно) на газпромівські гроші розповсюджує пропаганду проти України?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ. 

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Тут любителям невбубенно либерального Дудя камаз с пряниками привезли. Нате, кушайте. Я, естественно, фиг его знает, кто такой этот Иван, какой-то русско-ориентированный украинский блогер с 17 миллионами подписчиков, но живет в Украине, и вот он в интервью Дудю рассказал про Голодомор, НКВД и нападение Запоребрика на Украину.
    И Дудь все это преотлично вырезал.
    Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
    Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
    Рейх будет кристальным.
    Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
    В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
    Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
    Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
    А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
    Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
    А потом они удивляются - как на..уй?
    Чмоки-чмоки.
    Ваш экстремист.

    Аркадий Бабченко
  • Propan
    Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.

    Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
  • Макс Полиграф
    кураторство от феесбе творит чудеса Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 2484
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