Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним. ВIДЕО

Сьогодні Печерський районний суд Києва мав розпочати розгляд провадження стосовно екснардепки Тетяни Чорновол, якій інкримінують нібито умисне вбивство, вчинене групою осіб під час подій Революції Гідності, а саме нібито вбивство працівника офісу Партії регіонів 18.02.2014 р., який загинув під час пожежі в приміщенні політсили. Однак засідання перенесли на червень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з-під будівлі суду.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я вважаю, що (в цій справі. - Ред.) атаці піддається збірний образ активістів Майдану. Це справа не політична, а геополітична. Ми знаємо, що останнім часом російські війська сконцентрували свою міць на кордоні. Зеленський дуже шукає зустрічі з Путіним і йому треба їхати, так би мовити, з якимись подарунками. І моє слухання починається саме зараз, скажімо так, в контексті подарунків Зеленського для Путіна. Для Путіна дуже важливо переписати історію українського опору. Майдан - це була перемога опору інтеграції України в єдиний путінський простір. Путіну потрібно дискредитувати Майдан. Як його дискредитувати? Для цього треба дискредитувати людей, які стали обличчями Майдану. Я свого часу стала обличчям Майдану зі знаком "плюс" на Заході, зі знаком "мінус" в країні-агресорі. Я стала обличчям Майдану, тому вважаю, що цей суд спрямований проти мене з цієї причини. Тобто дискредитувати Майдан як такий. Вважаю, що це геополітичний процес. Це той кейс, з яким Зеленський хоче приїхати до Путіна, показати: "Ось дивіться, у мене почалося засудження Майдану як такого". Щодо мене, скажу, що це найбільш цинічний і жорстокий спосіб політичної боротьби, коли проти тебе фальсифікують звинувачення не просто в чомусь, а в умисному вбивстві. ... Мене карають за Майдан. Мене карають як символ покарання всіх активістів Майдану", - заявила Тетяна Чорновол.

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"Я жодним чином не причетна до навмисного вбивства. Просто ніяким чином. Я жодним чином не причетна до масових заворушень, які згадуються в справі. Тому що недавно було рішення Верховної Ради, всі "слуги народу"проголосували за те, щоб визнати Майдан актом будівництва держави. Тобто всі майданівці брали участь в актах будівництва держави, одна Тетяна Чорновол, згідно з матеріалами цієї справи, - в масових заворушеннях. Це означає одне - це справа повністю сфальсифікована. Це подвійні стандарти", - додала екснардепка.

Вона зазначила, що на кабінеті судді висить папір, на якому написано, що вона на лікарняному з 12 квітня. Однак, напередодні їм не повідомляли про лікарняний судді і про перенесення засідання на місяць. Про це вони дізналися вже прибувши до суду на засідання.

Адвокатка Чорновол Ірина Кузіна заявила, що захист наполягатиме на поверненні прокурору обвинувального акта, оскільки, на думку захисту, він складений неякісно і з нього не ясна суть обвинувачення.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.